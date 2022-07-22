На допросе душегуб раскололся и рассказал об обстоятельствах преступления. Уголовное дело передано в городской суд для рассмотрения.

В Александрове раскрыто убийство 7-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.По версии следствия, в декабре 2015 года 46-летний обвиняемый в ходе ссоры, произошедшей на почве его отказа сходить за спиртным, нанёс шесть ударов деревянным бруском по лицу и голове своему собутыльнику. Опасаясь, что прилетит «ответка», мужчина подпёр дверь комнаты шкафом и закрыл дачный дом на замок.Через сутки труп 59-летнего потерпевшего нашли знакомые, пришедшие его навестить.Лишь в 2022 году после молекулярно-генетической судебной экспертизы, проведенной в Судебно-экспертном центре СК, установлен подозреваемый в убийстве.На допросе душегуб раскололся и рассказал об обстоятельствах преступления. Уголовное дело передано в городской суд для рассмотрения.