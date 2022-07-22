Недостатки выявили в ходе прокурорской проверки.

В Александрове прокуратура требует устранить недочеты при благоустройстве парка имени 200-летия города. Их выявили в ходе очередной проверки.В 2020-2021 годах администрация Александровского района приводила общественное пространство в порядок. Прошло менее двух лет, но на покрытии из резиновой крошки для детской площадки уже частично имеются потёртости и выкрашивание. Прокурор направил чиновникам представление, которое находится на рассмотрении.Напомним, что работы выполнялись по нацпроекту «Жилье и городская среда».