Прокурор требует устранить несправедливость.

В Петушинском районе владельцы более 40 многоквартирных домов живут без горячей воды. Прокуратура требует обязать чиновников проложить людям водопровод.Прокурор подал иск к администрации поселка Городищи с требованием организовать подачу горячего водоснабжения в многоквартирные дома. Сейчас инженерные сети есть только на одной улице населённого пункта. Оставшиеся жители лишены возможности пользоваться коммунальной услугой.Ведомство просит установить срок решения вопроса до 31 декабря 2025 года. Слушания по делу начнутся 10 августа.