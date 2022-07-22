Отбор претендентов состоится в два этапа. Соискатели пройдут тестирование и расскажут о своём видении социально-экономического развития города.

Горсовет Гусь-Хрустального объявил конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Решение принято 21 июля.Народные избранники определили порядок его проведения. Дата проведения - 20 сентября.В состав комиссии вошли депутаты Антон Пылёнков, Николай Балахин и Иван Яхаев. Еще троих членов назначит врио губернатора Александр Авдеев. Отбор претендентов состоится в два этапа. Соискатели пройдут тестирование и расскажут о своём видении социально-экономического развития города.