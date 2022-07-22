В ночь на 21 июля в Каширском городском округе произошла поножовщина. Инцидент случился в деревне Тарасково. Бригада скорой помощи увезла в больницу мужчину с колото-резаными ..

В ночь на 21 июля в Каширском городском округе произошла поножовщина. Инцидент случился в деревне Тарасково. Бригада скорой помощи увезла в больницу мужчину с колото-резаными ранами.Пострадавший оказался 47-летний мужчина. Ранения ему нанес, предположительно, 29-летний знакомый. Как сообщают , во время совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Возбуждено уголовное дело.