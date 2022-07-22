У мебельной фабрике в Киржаче в одноименной реке 21 июля утонула 30-летняя женщина. Ее тело достали из воды на следующее утро, сообщили в региональном МЧС. Обстоятельства трагедии

У мебельной фабрике в Киржаче в одноименной реке 21 июля утонула 30-летняя женщина. Ее тело достали из воды на следующее утро, сообщили в региональном МЧС. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Предварительно, погибшая с подругой купались на необорудованном пляже у фабрики, когда произошла трагедия. С начала купального сезона в регионе утонули 19 человек, среди которых 5 – дети.