По предварительным данным, накануне они с подругой ушли купаться на необорудованный пляж.

В Киржаче вечером 21 июля утонула 30-летняя девушка. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В ведомство поступило сообщение о том, что в районе мебельной фабрики в возможно погиб человек. На место выехали сотрудники полиции, местные чиновники и спасатели. Утром 22 июля они извлекли из воды тело погибшей.«Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. По предварительным данным, накануне они с подругой ушли купаться на необорудованный пляж», - рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.Добавим, что начала купального сезона на водоёмах погибли 19 человек, среди которых 5 детей.