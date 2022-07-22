Они требовали с потерпевшего миллион рублей.
Кольчугинский городской суд на месяц продлил арест двум похитителям жителя Вологды. Об увеличении срока содержания под стражей ходатайствовал следователь.
По версии СУ СК, 22 мая около 21 часа в Кольчугино злоумышленники, применяя насилие, совершили захват потерпевшего и затолкали его в салон автомобиля, после чего перевезли жертву в помещение, где удерживали с целью получения выкупа в миллион рублей. На следующий день мужчину освободили, а преступников задержали.
На слушаниях обвиняемые и их защитники просили смягчить меру пресечения. Однако для суда очевидно, что такие граждане должны находиться за решёткой. В СИЗО они пробудут, как минимум, до 24 августа.