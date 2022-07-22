Они требовали с потерпевшего миллион рублей.

Кольчугинский городской суд на месяц продлил арест двум похитителям жителя Вологды. Об увеличении срока содержания под стражей ходатайствовал следователь.По версии СУ СК, 22 мая около 21 часа в Кольчугино злоумышленники, применяя насилие, совершили захват потерпевшего и затолкали его в салон автомобиля, после чего перевезли жертву в помещение, где удерживали с целью получения выкупа в миллион рублей. На следующий день мужчину освободили, а преступников задержали.На слушаниях обвиняемые и их защитники просили смягчить меру пресечения. Однако для суда очевидно, что такие граждане должны находиться за решёткой. В СИЗО они пробудут, как минимум, до 24 августа.