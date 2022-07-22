Ковровские спасатели утром 22 июля освободили из капкана неусидчивого кота, сбежавшего сразу после вызволения. Об этом рассказали в местной группе ВК «Заметки спасателя». «Сегодня в 07:30

Ковровские спасатели утром 22 июля освободили из капкана неусидчивого кота, сбежавшего сразу после вызволения. Об этом рассказали в местной группе ВК «Заметки спасателя». «Сегодня в 07:30 поступает сообщение, что на ул. Восточной, кот попал в капкан, необходимо выехать и освободить животное. Выехали. Капкан? В городе? Может, люди что-то путают? Откуда он взялся? Странно», – рассказывает