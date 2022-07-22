Животное отпущено на волю.

В Коврове спасатели освободили кота, попавшего в капкан. Об этом рассказал сотрудник поисково-спасательного отряда Михаил Быков.«Утром 22 июля в 7:30 в ведомство поступил сигнал, что на улице Восточной в капкан попало животное», - вспоминает он.Спасатели прибыли на место. Лапа пушистого действительно угодила в западню. Четвероногий, естественно, был напуган и убегал от людей. Во время очередной попытки бегства он застрял в заборе.«Но все равно взять его в руки не получалось, животное отбивалось как могло, хотя и было уже сильно истощено. Накрыли штанами от амуниции. Далее при помощи слесарного инструмента ловушку открыли и извлекли лапу», - добавил Михаил.Спасатели попытались найти хозяев, но тщетно. В результате кот вырвался и убежал на волю.