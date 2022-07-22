Они выявлены в работе двух перевозчиков.

В Собинке рассмотрят дело о нарушениях прав инвалидов со стороны двух перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.Прокуроры требуют обязать ООО «Альянс» и ООО «Вымпел» оборудовать автобусы кнопкой оповещения водителя о необходимости открывания двери для выхода пассажиров, а также тактильно-визуальной табличкой с надписью, выполненной шрифтом Брайля для незрячих.Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки. Дата слушаний пока не назначена.