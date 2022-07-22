Уголовное дело передано в Собинский городской суд для рассмотрения.
В Собинке осудят мужчину, который насмерть забил собутыльника табуреткой. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.
Ночью 2 мая пьяный обвиняемый в ходе ссоры со знакомым отправил его в нокаут после удара кулаком по лицу. После этого, в лучших традициях реслинга злоумышленник взялся за табурет и нанёс жертве 13-14 ударов.
От полученных травм пострадавший скончался в этот же день в Собинской районной больнице. Душегуба задержали. На допросах он признался в убийстве.
Уголовное дело передано в Собинский городской суд для рассмотрения.