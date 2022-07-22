С учётом смягчающих обстоятельств, его приговорили к полутора годам ограничения свободы.

В Суздале несовершеннолетнего юношу приговорили к ограничению свободы за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского облсуда.Используя мобильный телефон, парень разместил в своём аккаунте видео содержащее мат, а также наглядную демонстрацию насилия в отношении групп лиц определённой национальности. В ходе очередного мониторинга интернета силовики завели на него уголовное дело.На суде подросток признал свою вину и раскаялся. С учётом смягчающих обстоятельств, его приговорили к полутора годам ограничения свободы.