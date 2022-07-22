Приговор в законную силу пока не вступил. Адвокат подал апелляционную жалобу.

Жительница Юрьев-Польского избила лыжной палкой полицейского, разыскивающего её сына. В начале июля женщине вынесли приговор.Два сотрудника МВД наведались домой к даме, чтобы справиться о местонахождении её сына. Чадо подозревается в тяжком преступлении. В какой-то момент мать подростка толкнула представителя власти, а также нанесла ему удар лыжной палкой по руке, причинив физическую боль и травму, не вызвавшую вреда здоровью.На женщину завели уголовное дело. На суде она всё отрицала, но собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы оштрафовать подсудимую.Приговор в законную силу пока не вступил. Адвокат подал апелляционную жалобу.