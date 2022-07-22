Очередной рейд завершился составлением протоколов не только за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, но и за нарушения ПДД.

В областном центре продолжаются рейды по контролю за соблюдением правил торговли на улицах. Очередной рейд полицейские и представители профильных управлений городской администрации провели 21 июля на улице Сакко и Ванцетти города Владимира. Местные жители периодически жалуются на незаконную торговлю овощами и фруктами из припаркованных с нарушением правил дорожного движения большегрузов.В конце дня после такой торговли на улице остается неприглядный «след» – пластиковый мусор, пустая тара, пищевые отходы. Все это создает неудобства проживающим поблизости горожанам, угрожает санитарному благополучию микрорайона, а фуры и фургоны продавцов сужают и без того узкую проезжую часть улицы Сакко и Ванцетти, создавая проблемы пешеходам и автомобилистам.Участковые уполномоченные полиции, инспекторы по исполнению административного законодательства и ГИБДД Управления МВД России по городу Владимиру вместе с представителями мэрии на постоянной основе проводят работу, направленную на пресечение несанкционированной торговли.Очередной рейд на улице Сакко и Ванцетти завершился составлением протоколов не только за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), но и за нарушения ПДД.В отношении троих граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1 КоАП РФ. Такое нарушение влечет наложение штрафа в размере до 2 000 рублей. Полицейские также изъяли несколько единиц торгового оборудования.В отношении троих автовладельцев госавтоинспекторы составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.16 КоАП РФ.Участники рейда проверили соблюдение гражданами миграционного законодательства Российской Федерации.Сотрудники полиции и администрации города призывают горожан покупать сезонную продукцию в легальных торговых точках, осуществляющих продажу по всем правилам торговли.