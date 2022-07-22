Очередной рейд завершился составлением протоколов не только за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, но и за нарушения ПДД.
В областном центре продолжаются рейды по контролю за соблюдением правил торговли на улицах. Очередной рейд полицейские и представители профильных управлений городской администрации провели 21 июля на улице Сакко и Ванцетти города Владимира. Местные жители периодически жалуются на незаконную торговлю овощами и фруктами из припаркованных с нарушением правил дорожного движения большегрузов.
В конце дня после такой торговли на улице остается неприглядный «след» – пластиковый мусор, пустая тара, пищевые отходы. Все это создает неудобства проживающим поблизости горожанам, угрожает санитарному благополучию микрорайона, а фуры и фургоны продавцов сужают и без того узкую проезжую часть улицы Сакко и Ванцетти, создавая проблемы пешеходам и автомобилистам.
Участковые уполномоченные полиции, инспекторы по исполнению административного законодательства и ГИБДД Управления МВД России по городу Владимиру вместе с представителями мэрии на постоянной основе проводят работу, направленную на пресечение несанкционированной торговли.
Очередной рейд на улице Сакко и Ванцетти завершился составлением протоколов не только за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), но и за нарушения ПДД.
В отношении троих граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1 КоАП РФ. Такое нарушение влечет наложение штрафа в размере до 2 000 рублей. Полицейские также изъяли несколько единиц торгового оборудования.
В отношении троих автовладельцев госавтоинспекторы составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.16 КоАП РФ.
Участники рейда проверили соблюдение гражданами миграционного законодательства Российской Федерации.
Сотрудники полиции и администрации города призывают горожан покупать сезонную продукцию в легальных торговых точках, осуществляющих продажу по всем правилам торговли.