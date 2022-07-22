Экспозиция состоит из 90 произведений. Она проработает до 21 августа.

Во Владимире 22 июля в 16 часов в Центре ИЗО откроется выставка известного владимирского графика и живописца Виктора Шамаева. Экспозиция состоит из 90 произведений, написанных маслом, акварелью, пером и карандашом. Самое маленькое полотно художника умещается на ладони, а самое большое достигает трёх квадратных метров.Выставка проработает до 21 августа. Сегодня вход бесплатный. В другие дни стоимость билета составит от 50 до 100 рублей. Вход также будет доступен по Пушкинской карте.Владимирец родился в 1929 году в деревне Михейково. Окончил Рижское архитектурно-художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И.Мухиной. Во Владимире он трудился в мастерских Художественного фонда СССР. С 1959 года участвовал в региональных и всесоюзных выставках. В 1990-ые стал членом Союза художников России. В 2014 году получил медаль «Традиции. Духовность. Мастерство». Чуть более года назад Виктор Иванович скончался.