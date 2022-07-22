Департамент сельского хозяйства разрабатывает мероприятия по увеличению производства мяса. Только за первое полугодие 2022 объем вырос на 11%, сообщили в пресс-службе Белого дома. За 6 месяцев

Департамент сельского хозяйства разрабатывает мероприятия по увеличению производства мяса. Только за первое полугодие 2022 объем вырос на 11%, сообщили в пресс-службе Белого дома. За 6 месяцев в регионе произвели 20,8 тонн мяса, что составляет 111% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Большая часть – мясо птицы (56%), остальные 44 – говядина. «Основная ставка –