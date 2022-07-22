Меньше 10% в чеке прибавили мука, молоко, курица, макароны и творог.

За полгода во Владимирской области цены на потребительские товары и услуги выросли на 12,76%. К неутешительному выводу пришёл .Надо понимать, что выведен средний результат. По отдельным позициям стоимость увеличилась гораздо больше.Так, в сравнении с 2021 годом более, чем на 30% взлетел ценник на хозяйственное мыло, рис, соль, чай, гречку и сахар. Автомобили из средства передвижения за год превратились в роскошь. В среднем цена машин увеличилась на 45%.Меньше 10% в чеке прибавили мука, молоко, курица, макароны и творог.