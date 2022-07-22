На месте промзоны появится современный жилой квартал со всей социальной инфраструктурой. Строительство развернется на площади более 50 гектаров.

На месте промзоны появится современный жилой квартал со всей социальной инфраструктурой. Строительство развернется на площади более 50 гектаров.После 90-х Москве досталось большое количество промзон, утративших былые индустриальные мощности. Долгое время они пустовали или использовались в качестве складов и свалок.Последние годы проблемой заброшенных территорий озаботились всерьез. Для их реконструкции разработали программу "Индустриальные кварталы". Депрессивные промзоны перестраиваются в современные городские пространства с офисами, высокотехнологичными производствами, жильем и социальными объектами.В ближайшие годы преобразится территория промзоны "Курьяново" в районе Печатники на юго-востоке столицы. С севера она ограничена улицей Гурьянова и Москвой-рекой, с юга проходит проектируемый проезд № 5112, на востоке пролегает улица Шоссейная, с запада – природная зона. Четверть территории промзоны занимает складской комплекс "Печатники".Утвержденный мэром проект предусматривает строительство 350 тысяч квадратных метров жилья, школы на 775 мест, детских садов на 350 мест, многофункционального и офисного центров и многоуровневых паркингов.Некоторые объекты промзоны реконструируют. Там создадут новый цех и производственный технопарк. Будет создано 4,8 тысячи рабочих мест.Улицы вокруг промзоны реконструируют. Проектируемый проезд № 5112 расширят до четырех полос и установят четыре светофора, там организуют велопешеходные дорожки, установят современные остановки общественного транспорта.В районе появится новая улица длиной 730 метров. Она пройдет от тупика до Проектируемого проезда № 5112. Там появится конечная станция для наземного общественного транспорта и отстойно-разворотная площадка.Программа "Индустриальные кварталы" появилась в 2020 году. В нее вошли бывшие промышленные зоны и заброшенные участки общей площадью более двух тысяч гектаров.Реализация программы создаст 550 тысяч рабочих мест. Планируется, что городской бюджет получит в виде налоговых поступлений порядка трех триллионов рублей.Первое такое соглашение заключили в июле 2020 года. Инвестор вложит 14 миллиардов рублей в реорганизацию промзоны "Октябрьское Поле". Достигнуты договоренности по реконструкции промзон Коровино, Алтуфьевское Шоссе, Братцево. Также определены операторы для работ в промзонах Зюзино, "Южный порт", района Тропарево-Никулино.