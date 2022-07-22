86 летальных случаев отравления спиртосодержащей продукции случилось во Владимирской области за первое полугодие 2022. Об этом по данным токсикологического мониторинга сообщили в

86 летальных случаев отравления спиртосодержащей продукции случилось во Владимирской области за первое полугодие 2022. Об этом по данным токсикологического мониторинга сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это на 25,2% меньше, чем умерло людей за аналогичный период прошлого года. В 2021 зафиксировали 115 летальных случаев. Всего с 1 января 2022 на территории региона произошло 129 случаев отравления