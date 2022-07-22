Юрьев-Польский районный суд выписал местной жительнице штраф за нападение на полицейского. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе областных судов. Сотрудники полиции пришли к женщине домой,

Юрьев-Польский районный суд выписал местной жительнице штраф за нападение на полицейского. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе областных судов. Сотрудники полиции пришли к женщине домой, потому что ее сын разыскивался за совершение тяжкого преступления. Обвиняемая толкнула сотрудника органов, а затем ударила лыжной палкой по руке. Обошлось без серьезных травм. Осужденная отрицала свою вину, но