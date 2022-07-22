Под предлогом послушать музыку фигурантка взяла мобильный телефон своего приятели и, воспользовавшись подходящим моментом, перевела через онлайн-сервис деньги с его счета на свой.

Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы. Фигурантке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в мае текущего года, находясь в гостях у приятеля, обвиняемая попросила у него мобильный телефон под предлогом послушать музыку. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны гостей и владельца телефона, фигурантка, используя мобильное приложение банка, перевела с банковского счета молодого человека 8 000 рублей на свой счет. Деньги злоумышленница потратила.Местная жительница была оперативно задержана сотрудниками полиции после поступившего от потерпевшего заявления.Свою вину обвиняемая признала полностью и возместила причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.