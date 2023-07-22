Знаменитая актриса ошарашила изменениями во внешности. Елена Яковлева уже привыкла видеть себя другой.

Знаменитая актриса ошарашила изменениями во внешности. Елена Яковлева уже привыкла видеть себя другой.Со времен "Интердевочки" артистка сделала большой рывок в плане профессионального мастерства. Один из самых необычных образов, в которых актриса удивляла зрителей, — это Баба-яга. В сериале "Последний богатырь" звезда выглядит довольно необычно. При этом Елена Яковлева рада, что превратилась в старуху, и даже нашла в этом плюсы.По словам знаменитости, специфическое амплуа помогает ей расширять диапазон поклонников. Глядеть на сказочную бабушку приятно и детям, и взрослым. При этом на грим перед съемками Елена Яковлева тратит пять часов."Первые два дня это казалось ужасным, думала: "Боже, я этого никогда не выдержу", — излила душу актриса. Однако ситуация не менялась, и артистка начала приспосабливаться к обстоятельствам. Впоследствии процесс нанесения грима стал для нее развлекательным. На смену терпеливому ожиданию конца пришли хохмы и шутливые фотосессии.С глубокими морщинами, уродливым носом и другими нюансами внешности Баба-яга выглядит натурально. Однако Елена Яковлева считает, что не дотягивает до совершенства в этом образе. Актрисе нелегко даются отрицательные роли. Для нее проще перевоплощаться в добрых и несчастных женщин. Чтобы демонстрировать в кадре убедительную злость, ей нужно много тренироваться.