В отношении предпринимателя возбуждены два административных дела

Долго лежавшую древесину, зараженную черным еловым усачем, обнаружили во время внеплановой проверки кооператива в Гусь-Хрустальном 13 июля. Об этом сообщает Россельхознадзора по Владимирской области.В ведомстве отметили, что при массовом размножении это насекомое наносит значительный вред здоровым деревьям и делает древесину непригодной для использования.В отношении предпринимателя возбуждены два административных дела, его также обязали устранить нарушения.Напомним, ранее карантинного усача на ещё одном предприятии региона.