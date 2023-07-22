Что чаще всего покупают жители Владимирской области на местных рынках? Любопытная статистика от...

Что чаще всего покупают жители Владимирской области на местных рынках?Любопытная статистика от «Владимирстат» для тех, кто привык покупать продукцию на рынках.Что покупают чаще всего? Какая доля рынков и ярмарок в общем объеме оборота розничной торговли?По официальным данным, во Владимирской области действуют всего 3 розничных рынка. Это столько же, сколько и годом ранее.«Число торговых мест, закрепленных за индивидуальными предпринимателями, на 1 января 2023 года составило 180 торговых мест (63 - не использовалось). Крестьянским (фермерским) хозяйствам было выделено 5 торговых мест (3 - не использовалось). Частным лицам (населению) было выделено 100 торговых мест...» - сообщает «Владимирстат».Доля (розничных) рынков и ярмарок в общем объеме оборота розничной торговли уменьшилась с 4% (в 2021 году) до 3,7 % в 2022 году.Объем продажи розничных рынков (ярмарок) населению пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в 2022 году составил 5 846,7 млн. рублей (на 4,9% меньше,чем в 2021 году).Что касается непродовольственных товаров – 5 572,6 млн. рублей (на 18,2% меньше, чем в 2021 году).Из числа продовольственных и непродовольственных товаров, приобретенных населением на рынках, наибольшая доля приходится на покупки:мяса (включая мясо домашней птицы и дичи, продукты и консервы из мяса);рыбы и морепродуктов;свежих овощей и фруктов;молочных продуктов;одежды и обуви;(бытовой) мебели.Фото: pxfuel.com