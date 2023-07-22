Что делать жителям Владимирской области, если в результате медицинской помощи был причинен вред...

Что делать жителям Владимирской области, если в результате медицинской помощи был причинен вред здоровью?Эксперты ОМС рассказали ГТРК «Владимир» об алгоритме подобных ситуаций: «В последние годы фиксируется рост жалоб пациентов на качество оказания медицинской помощи. Ситуации бывают разные...»Как отмечает юрист, президент НП «Национальное Агентство по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе» Алексей Старченко, в российском законодательстве отсутствует понятие «врачебной ошибки».В правовом поле применяется понятие «некачественная медицинская помощь», т. е. помощь, которая оказана с нарушениями, которые могут находиться в причинно-следственной связи с причинением вреда здоровья (и, например, наступившим летальным исходом).За оказание некачественной медицинской помощи предусмотрены гражданско-правовая и уголовная ответственность.Для решения спорной ситуации может применяться досудебная процедура урегулирования конфликта.Досудебное урегулирование спора с медицинской организациейЧто это такое? Пресс-служба «ОМС» поясняет: «Досудебное урегулирование - это простой и эффективный для пациента способ отстоять свои права на качественную медицинскую помощь».В данном случае медицинская организация «добровольно» удовлетворяет претензию, не доводя дело до суда.Так, клиника может предложить пациенту организовать дополнительное лечение или денежную компенсацию.Не многие знают, что в таких ситуациях помощь страховщиков можно получить бесплатно, поскольку в соответствии с законодательством, прямая обязанность медицинских организаций системы ОМС – работать с обращениями граждан.Страховая медицинская организация проведет экспертизу качества оказанной медпомощи. И именно её заключение станет основанием для претензии к медицинской организации.В случае нарушений прав пациента специалисты будут представлять его интересы в споре (с медицинской организацией) в суде.Преимущество этого варианта – решить спор можно быстрее.В пресс-службе "ОМС" рассказали:- Один из таких споров с медицинской организацией был недавно урегулирован специалистами. Обратился сын пациентки по факту ее смерти с жалобой на некачественно оказанную медицинскую помощь. Была проведена мультидисциплинарная экспертиза, согласно которой были выявлены множественные дефекты оказания медицинской помощи. Затем специалисты составили досудебную претензию к организации и исковое заявление на возмещение морального вреда. Страховщики были привлечены к судебному разбирательству в качестве третьего лица. В результате в суде было подписано мировое соглашение. Медицинская организация согласилась в досудебном порядке выплатить заявителю денежные средства в качестве возмещения морального ущерба за некачественную медицинскую помощь его маме в размере 250 000 руб.Специалисты рекомендуют владимирцам обращаются в суд только в том случае, если представители медучреждений не идут на контакт и не объясняют причины случившегося.Решение в гражданско-правовой плоскостиЕще один способ защиты своих прав – это решение спора в рамках гражданского судопроизводства.Пациент, пострадавший из-за оказания некачественной медпомощи, вправе подать иск о возмещении вреда, причиненного его здоровью на основании ст. 15, 151, 1085, 1086 Гражданского кодекса РФ.В этом случае пациент может получить компенсацию материального и морального вреда.Кстати, ответственность за неправильные действия врача гражданское законодательство возлагает на работодателя, то есть на медицинскую организацию.«Суды принимают заключения или акты экспертизы, потому что СМО выступает на стороне пациента в соответствии с полномочиями, делегированными страхователем, т.е, Федеральным фондом ОМС», - отмечает член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаил Пушков.На заметку!При необходимости эксперты СМО выступят бесплатно на стороне пациента при судебном разбирательстве.Решение спора в уголовной плоскостиРешение спора с медицинской организацией в уголовном процессе является одним из самых суровых для врачей.Согласно статистике, в 2021 году в Следственный комитет России поступило 6 248 обращений, связанных с ятрогенными (врачебными) преступлениями. Из них 2095 (33%) закончились возбуждением уголовного дела. В данном случае медицинский работник несет уже личную ответственность.Пока, к сожалению, уголовное судопроизводство является распространенным способом решения спора в случае некачественно оказанной медицинской помощи.Однако, как отмечают эксперты, в таких процессах компромисс практически не возможен, уголовный суд предлагает его в единственной для врача форме - признать свою вину.Но при этом всём - осуждённый доктор вряд ли сможет компенсировать затраты на лечение.Фото: pxfuel.com