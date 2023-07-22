МЧС России по Владимирской области напоминает об обязательной регистрации тургрупп за 10 дней до...

МЧС России по Владимирской области напоминает об обязательной регистрации тургрупп за 10 дней до выезда.Собираетесь в поход? Необходимо обязательно об этом сообщить. Главное управление МЧС России напоминает:«… Перед отправкой в туристический поход необходимо не только проверить снаряжение, но и зарегистрировать тургруппу в МЧС России. Это необходимо в целях информирования всех реагирующих служб и при необходимости оказания оперативной помощи путешественникам».На заметку!Регистрацию можно пройти на сайте Главного управления, пройдя по вкладке «Регистрация туристских групп».При подаче онлайн-заявки указываются: состав и количество участников, контактные телефоны руководителей, подробная информация о маршруте и пр.Обращение «обрабатывается» сотрудником МЧС России по Владимирской области всего за 1 день.«Все сведения передаются в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут...» - поясняют в региональной пресс-службе МЧС.Это интересно!По последним данным - в походах по заповедным уголкам Владимирской области находятся 3 туристические группы: 66 человек (в том числе - 31 ребёнок). Одна группы приехала из Санкт-Петербурга, две - из Москвы.Фото: pxfuel.com