Путешественница из Владимирской области увидела самые большие ледники России. А мы продолжаем...

Путешественница из Владимирской области увидела самые большие ледники России.А мы продолжаем цикл публикаций, посвященных теме отдыха в удивительных местах нашей планеты, где главные герои — обычные владимирцы.На очереди – визажист Ирина Копаченко. В этом году она открыла для себя горный альплагерь «Безенги».Все, кто бывал там, в один голос уверяют: «Это одно из красивейших мест Кавказа с самыми высокими снежными вершинами!»В районе ледника Безенги и окружающих его хребтов сосредоточена большая часть кавказских пятитысячников. В Главном Кавказском хребте находится массив Шхара - Джангитау - Катын-Тау, последний из которых лишь немного ниже отметки 5000 метров. Этот участок обрывается на севере крутыми склонами, получившими название «Безенгийская стена».Ледник Безенги, в свою очередь, отделяет Безенгийскую стену от другого массива – Мижирги.Это удивительное место понравится тем владимирцам, кто предпочитает активный отдых.«Чаще всего я выбираю туры с треккинговой программой и палатками, так я лучше отключаюсь от привычного быта и цивилизации!» - делится Ирина Копаченко. Но обо всём по порядку…«Я выбрала групповой тур – горный треккинг с палатками…»Итак, что такое «треккинг»? В переводе с английского - пешие походы, но по пересеченной местности без специальной подготовки участников. Однако для любителей активного отдыха это понятие имеет куда более яркое и ёмкое значение.Треккинг – уникальная возможность увидеть Россию изнутри с ее тысячелетней культурой и традициями, вдали от суеты больших городов. В горах вы в буквальном смысле изучаете ландшафт Земли. Здесь можно совершить путешествие из субтропиков в вечные льды. Время в пути летит незаметно! И каждую минуту вы открываете мир природы, звуков и красок, жизнь птиц и цветов.Вот что рассказывает сама Ирина Копаченко:- Недельная программа была насыщенной! Ещё бы, красот вокруг альплагеря достаточно - три умопомрачительных ущелья, которые образуют форму трехлистного клевера, с центром - долиной, где раскинулся альплагеря. Куда ни глянь - горы пятитысячники с ледниками, реками и водопадами. Перед вами Безенги и Мижирги, зелёные долины и отвесные скалы причудливых форм. А также мы увидели старинные поселения, уцелевшие с 9-13 веков замки и крепости! И какое же там звёздное небо! Это просто невероятная красота…На заметку!Обязательно сделайте остновку возле села Безенги (высота над уровнем моря 2150 м). Если есть возможность - надо попросить вашего водителя заехать в средневековое, разрушенное поселение. Его хорошо видно с дороги на левом склоне горы. Единственной целой осталась смотровая башня Абаевых. В хорошую погоду оттуда потрясающий вид на ущелье, горы и село Безенги.- Я ощущала себя маленькой девочкой в волшебной стране, где вокруг «молочные реки и кисельные берега», а великаны и горные духи поют на каком-то незнакомом языке свои колыбельные! Приходилось постоянно напоминать самой себе, что это не сон.Советы по организации тура в район ледника Безенги.1. Обращайтесь за советом только к проверенному гиду.«Место я выбрала по рекомендации инструктора в предыдущем туре по Кавказу, которая увидев мои горящие глаза, посоветовала побывать ещё в горном альплагере Безенги. И я уже не сомневалась по поводу следующего места отдыха…» - рассказывает Ирина.2. Изучите штат инструкторов и сайты турклубов.«Обязательно изучите сайты турклубов, штат инструкторов, программу тура, где должны быть указаны уровень подготовки туриста и сложность маршрута, а также подробный список вещей, которые нужно взять с собой» - советует путешественница.4. Возьмите себе на заметку список вещей, которые обязательно пригодятся в горах:- хорошая треккинговая обувь, которая спасёт от растяжения, переломов и других повреждений ног. Советую не экономить на этом.- одежда для похода должна быть из быстро сохнущего материала: мембраны, сетки, эластана и пр. Хлопок в сыром климате гор просто не высохнет. И придётся такую одежду сушить «на себе».- аптечка со стандартным набором лекарств (эластичный бинт, мазь от боли в мышцах и суставах, солнцезащитный крем обязательны).- дождевик, который спасёт вас не только от дождя, но и от ветра. Погода в горах переменчива.- купальник и тёплое термобельё, пригодятся точно.- солнцезащитные очки.«У всех нас есть моменты, которые ты вспоминаешь всю жизнь…»- Моя мечта - увидеть самые большие ледники России сбылась! И не только увидеть, но и походить по реликтовому льду, обнаружить место рождения всех рек, поиграть в снежки и прокатиться со снежной горки в июне. У всех нас есть моменты, которые ты вспоминаешь всю жизнь… Так вот у меня это был тот самый момент!- Говорят, что лучше гор могут быть только горы, на которых ты ещё не бывал. Но я знаю, что, приехав в Безенги второй, третий и даже десятый раз, я буду открывать что-то новое, ведь эта земля уникальна! И в первый раз может даже показаться - суровой, неприветливой. Но у неё много сюрпризов, которые ждут своих первооткрывателей.- А ещё за время своих путешествий я поняла, что горы не любят негативных мыслей. У нас случались интересные казусы. Например, как только в нашей группе был человек с плохим настроением, то при приближении к ледникам погода резко портилась. И горы закрывало плотным туманом из облаков, начинался дождь. В итоге мы уходили, так и не получив желанных видов. Но как только все страсти уходили, ледники начинали сиять во всём своём великолепии.Ирина Копаченко рекомендует жителям Владимирской области обязательно побывать в этом удивительном месте. База «Безенги» обслуживает не только альпинистов и скалолазов, которые покупают путевки и под руководством инструкторов совершают «восхождение». В последние годы это место полюбили разновозрастные пешеходные группы, парайоги, даже… уфологи.В общем, как уверяет Ирина, скучать в горах вам точно не придётся. Самое главное – заранее спланировать маршрут, договориться с хорошим гидом и не забыть необходимые вещи. В этом случае путешествие точно подарит незабываемые эмоции и воспоминания на всю жизнь!Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Ирины КопаченкоЧитайте также:Путешественница из Владимира рассказала об удивительном Кольском полуострове, Териберке и «драконьем» пляже: https://vladtv.ru/society/144400/В Горно-Алтайск на голодание и танцы: https://vladtv.ru/society/134888/Где отдохнуть владимирцам этим летом? 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