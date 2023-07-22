Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Пять человек пострадали в ДТП во Владимирской области. Как рассказали редакции «33Live.Ru» авариня произошла 22 июля в Коврове на улице Еловой.По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель «ВАЗа», двигаясь в сторону улицы Комсомольской, выехал на встречку и врезался в «Рено» под управлением 28-летнего мужчины. В результате происшествия пострадали 5 человек: водитель «ВАЗа» и его два 18-летних пассажира, хозяин «Рено» и 25-летняя девушка.«17-летний пассажир «ВАЗа» скончался на месте дорожно-транспортного происшествия», - уточнили в УМВД.Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.