Стало известно, каких жителей Владимирской области коснётся перерасчёт пенсии с 1 августа. Доцент...

Стало известно, каких жителей Владимирской области коснётся перерасчёт пенсии с 1 августа.Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец уточнила категории пенсионеров, которым с 1 августа пересчитают пенсию.В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что пенсия может быть увеличена на стоимость до 3-х пенсионных баллов. При этом их количество (баллов) зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость 1 балла — от года оформления пенсии.Любопытно, что максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию в 2022 году, например, составит 354 рубля 27 копейки.Итак, кого ждёт перерасчёт пенсии с 1 августа 2023 года?Пенсионеров, которые уволились в предыдущие месяцы и перешли в статус неработающих. Их пенсию проиндексируют.Пенсионеры, достигших 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии, которая сейчас составляет 7 567 рублей.Пенсионеры, которые предоставляли дополнительные документы для изменения условий выплаты.На заметку!Перерасчет пенсии происходит автоматически. Он выполняется в соответствии с действующим законодательством и не требует дополнительных действий от жителей Владимирской области.Фото: pxfuel.com