Во время консультации у пластического хирурга пациенты, как правило, задают много вопросов – и это правильно, ведь речь идет об операции. Но есть и такие, которые вызывают недоумение и удивление.

Во время консультации у пластического хирурга пациенты, как правило, задают много вопросов – и это правильно, ведь речь идет об операции. Но есть и такие, которые вызывают недоумение и удивление.Можно ли обойтись без рубцов?Даже после пореза ножом на пальце может остаться белая полоска. Практически любая пластическая операция предполагает разрез, а значит, рубец на коже останется. Сначала он заметный, красноватый, затем постепенно белеет и со временем прекращается в едва заметную полоску. Но задача пластической хирургии сделать не только красиво, но и незаметно для посторонних глаз. Поэтому врач делает микроразрезы в складках, волосистой части и других скрытых зонах, чтобы максимально замаскировать вмешательство. Кроме того, не стоит забывать, что существует множество современных технологий для коррекции послеоперационных рубцов, например, лазерная шлифовка.Если говорить о ринопластике, то открытый способ коррекции подразумевает разрез снаружи, на колумелле. Эта методика может нарушить сосудистую сетку носа и оставить следы, с отличие от закрытой бескровной ринопластики – максимально мягкой, деликатной, не оставляющей рубцы.Мой нос всегда будет в моде?Есть пациенты, которые, увы, гоняются за трендами. До сих пор маленький кукольный нос и вздернутый кончик для некоторых – эталон красоты. Но делать девушке «модный» нос – проигрышная позиция как для хирурга, так и для пациентки. Это потеря индивидуальности, возможные проблемы с носовым дыханием и работа, которая видна. Каждому можно подобрать идеально подходящий вариант, учитывая пропорции и не теряя природного обаяния. Квалифицированные хирурги не идут на поводу у любых капризов пациентов, а стараются донести, какие действия подчеркнут внешность и приведут к желаемому результату.Я похудею после липосакции?Избавиться от лишних килограммов за несколько часов в клинике – мечта многих женщин. Но липосакция корректирует контуры тела, а не является способом похудения. К тому же, во время операции можно забрать от 7 до 10 % общей массы, иначе могут возникнуть осложнения и гормональные нарушения. Конечно, после вмешательства появится рельефность, но чтобы ее поддерживать, важно после липосакции вести здоровый образ жизни, соблюдать все рекомендации врача.Не лопнут ли импланты во время перелета или купания?Почти все крупные производители имплантов дают пожизненную гарантию на свою продукцию. Поэтому лопнуть они ни во время дайвинга, ни в самолете не могут. Но иногда в них образовываются пузырьки, которые не доставляют дискомфорта и через пару дней после перелета самостоятельно рассасываются. В любом случае поводов для беспокойства нет.Будет ли легким восстановление?Даже самый опытный хирург не сможет точно сказать, как организм поведет себя после операции. Все очень индивидуально. Конечно, сегодняшние методы – максимально бережные и деликатные. Но надо понимать, что речь идет о хирургическом вмешательстве, а это всегда серьезно. Во время реабилитационного периода может быть некомфортно, болезненно и т.д. Важно прислушиваться к рекомендациям и советам врача, чтобы помогать своему организму восстановиться быстрее.Комментарий Тиграна Алексаняна:"В практике приходится встречаться с разными вопросами – нелепыми и даже глупыми. Например, могут попросить показать всех прооперированных пациентов или задать вопрос: "проснусь ли я после наркоза". С одной стороны, консультации созданы для того, чтобы человек получил ответы на все волнующие вопросы. Но с другой, есть какая-то грань. А если разговор доходит до абсурда, то хирург вправе отказать в дальнейшем приеме, потому что сразу вырисовывается психологическая картина пациента – это не только дотошность и нелепые вопросы, но и сверхожидания, придирчивость. С таким психотипом лучше не продолжать дальнейшее общение, корректировкой внутреннего состояния должен заниматься психотерапевт, а не пластический хирург".