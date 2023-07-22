В городе Гусь-Хрустальный прокурор добился проведения ремонта в квартире сироты. Как сообщает...

В городе Гусь-Хрустальный прокурор добился проведения ремонта в квартире сироты.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка исполнения жилищного законодательства по обращению жительницы Гусь-Хрустального.Выяснилось, что девушка в раннем возрасте осталась без попечения родителей (их лишили родительских прав). Она воспитывалась опекуном.И вот, повзрослев, девушка переехала в квартиру, которая осталась ей от родителей. Правда, жилище оказалось в «непригодном» для проживания состоянии: необходим был ремонт системы отопления, а также замена газового оборудования и пр.Управление образования администрации города Гусь-Хрустальный не помогло девушке, проводить работы отказалось.На заметку!Однократный ремонт квартиры, находящейся в собственности детей-сирот, предусмотрен действующим законодательством РФ.По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав устранить нарушения.Требования судом были удовлетворены. В квартире девушки-сироты был проведен ремонт, а также заменено газовое оборудование.Фото: pxfuel.com