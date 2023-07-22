В каких именно деревнях и сёлах Владимирской области появится интернет в 2024 году? Жители региона...

В каких именно деревнях и сёлах Владимирской области появится интернет в 2024 году?Жители региона решат это сами на Всероссийском голосовании. Старт дан!Министерство цифрового развития Владимирской области уточняет: проголосовать за свой населённый пункт можно двумя способами.Например, по почте, отправив письмо на адрес Министерства цифрового развития России: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Необходимо указать — свои имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда, как вы считаете, необходимо провести интернет.Письмо может подписать сразу несколько человек - будет учтено мнение каждого.Другой вариант - проголосовать на «Госуслугах» по ссылке: https://clck.ru/Y8nfmПодробная видеоинструкция, как проголосовать на «Госуслугах», опубликована по ссылке: https://clck.ru/352mXQУточняется, что онлайн-голосование продлится до 13 августа 2023 года.По почте письма будут принимать до 10 сентября.На заметку!В голосовании могут участвовать только совершеннолетние граждане России. И выбрать (указать) следует только населённый пункт из своего региона (по прописке).Фото: pxfuel.com