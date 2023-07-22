В Суздале стартовал ежегодный забег по природному рельефу с элементами кросса. В Суздале проходит...

В Суздале стартовал ежегодный забег по природному рельефу с элементами кросса.В Суздале проходит ежегодный «Golden Ring Ultra Trail 100».Участников ждут дистанции от 5 до 100 км. Также пройдут соревнования для юных атлетов — на 1 и 3 км.Организаторы мероприятия сообщают, что этом году ожидаемое количество участников - 6 000 человек из 17 стран мира.Трасса всех забегов проходит по живописному маршруту - мимо достопримечательностей Суздаля.Сегодня (22 июля) пройдёт утренний забег на 5 км — «Morning Run 5K», соревнования «FUN RUN» для самых юных атлетов в возрасте до 10 лет, а также трейл для спортсменов постарше (от 11 до 14 лет) – «Teen Trail Race 3K».Завершат второй соревновательный день участники забега «Sprint GRUT 5K» на 5 км.Завтра (23 июля) на старт выйдут участники, заявившиеся на дистанции 20, 30 и 50 км, а также 80 км и 100 км.Все финишёры получат деревянные медали, на которых настоящие кузнецы выжгут «пройденную дистанцию» на огненной наковальне.Помимо этого, как сообщают организаторы соревнований, 23 июля в рамках «Golden Ring Ultra Trail 100» впервые пройдёт корпоративная эстафета на дистанции 30 км. В ней примут участие 20 команд.Победители получит 12-килограммовый переходящий кубок ручной работы, а все участники — медали.Фото: https://goldenultra.ru/grut/