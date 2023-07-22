В Вязниках, на родине поэта Алексея Фатьянова, завершился юбилейный 50-ый Всероссийский...

В Вязниках, на родине поэта Алексея Фатьянова, завершился юбилейный 50-ый Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Он длился три дня. В Вязниках работали несколько праздничных площадок, а главной традиционно стала знаменитая «Солнечная поляночка» в Фатьяновском парке. На ней этим вечером состоялся гала-концерт. В Вязниках , столице русской песни, выступили коллективы из 25 регионов страны, в том числе Донецкой и Луганской народных республик.Открывая фестиваль , губернатор Александр Авдеев подчеркнул: «Фатьянов- гордость Владимирской области и Вязников, в первую очередь. Лирика Алексея Ивановича Фатьянова откликается в сердце каждого, кто рос на песнях, написанных на его стихи». По предварительным оценкам, Фатьяновский праздник в этом году посетили 20 тысяч человек. Такие цифры в интервью ГТРК «Владимир» назвал глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин. Проведение юбилейного фестиваля на родине «вязниковского соловья» на самом высоком уровне стало делом чести для Вязников и всего региона. Праздник этого года состоялся при поддержке Минкульта, правительства Владимирской области. Проект реализован с использованием гранта «Российского фонда культуры».Праздник собрал множество почетных гостей. Приехала в Вязники и внучка Алексея Ивановича Фатьянова- Анна Фатьянова-Китина. Вот уже много лет Анна Фатьянова ведёт колоссальную работу по сохранению наследия поэта-песенника и возглавляет государственный культурный центр имени Фатьянова.Ведущими концерта на «Солнечной поляночке» стали народная артистка России Юлия Рутберг, актёр владимирского академического театра драмы Юрий Круценко, заслуженный артист республики Карелия Владислав Косарев. Приехала в Вязники и делегация из Докучаевска- города Донецкой республики, подшефного нашему региону. Выступил на «Солнечной поляночке» и народный ансамбль авторской и казачьей песни «Любо» из Луганской Народной республики. А закрывало гала-концерт выступление заслуженного артиста России Сергея Трофимова.Почему в небо на «Солнечной поляночке» отпустили полсотни голубей? Каким видят будущее Всероссийского праздника? Есть ли планы по созданию туристического Фатьяновского маршрута? И как связаны Фатьянов и знаменитая мстёрская лаковая миниатюра? Все подробности в специальном репортаже Марии Платанюк в выпусках программы «Вести-Владимир» на телеканале «Россия».