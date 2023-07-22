В Вязниках, на родине поэта Алексея Фатьянова, завершился юбилейный 50-ый Всероссийский...
В Вязниках, на родине поэта Алексея Фатьянова, завершился юбилейный 50-ый Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Он длился три дня. В Вязниках работали несколько праздничных площадок, а главной традиционно стала знаменитая «Солнечная поляночка» в Фатьяновском парке. На ней этим вечером состоялся гала-концерт. В Вязниках , столице русской песни, выступили коллективы из 25 регионов страны, в том числе Донецкой и Луганской народных республик.
Открывая фестиваль , губернатор Александр Авдеев подчеркнул: «Фатьянов- гордость Владимирской области и Вязников, в первую очередь. Лирика Алексея Ивановича Фатьянова откликается в сердце каждого, кто рос на песнях, написанных на его стихи». По предварительным оценкам, Фатьяновский праздник в этом году посетили 20 тысяч человек. Такие цифры в интервью ГТРК «Владимир» назвал глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин. Проведение юбилейного фестиваля на родине «вязниковского соловья» на самом высоком уровне стало делом чести для Вязников и всего региона. Праздник этого года состоялся при поддержке Минкульта, правительства Владимирской области. Проект реализован с использованием гранта «Российского фонда культуры».
Праздник собрал множество почетных гостей. Приехала в Вязники и внучка Алексея Ивановича Фатьянова- Анна Фатьянова-Китина. Вот уже много лет Анна Фатьянова ведёт колоссальную работу по сохранению наследия поэта-песенника и возглавляет государственный культурный центр имени Фатьянова.
Ведущими концерта на «Солнечной поляночке» стали народная артистка России Юлия Рутберг, актёр владимирского академического театра драмы Юрий Круценко, заслуженный артист республики Карелия Владислав Косарев. Приехала в Вязники и делегация из Докучаевска- города Донецкой республики, подшефного нашему региону. Выступил на «Солнечной поляночке» и народный ансамбль авторской и казачьей песни «Любо» из Луганской Народной республики. А закрывало гала-концерт выступление заслуженного артиста России Сергея Трофимова.
Почему в небо на «Солнечной поляночке» отпустили полсотни голубей? Каким видят будущее Всероссийского праздника? Есть ли планы по созданию туристического Фатьяновского маршрута? И как связаны Фатьянов и знаменитая мстёрская лаковая миниатюра? Все подробности в специальном репортаже Марии Платанюк в выпусках программы «Вести-Владимир» на телеканале «Россия».