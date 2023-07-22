Видеоролик о реконструкции в Коврове Партизанской деревни победил в конкурсе Мы помним! Мы...

Видеоролик о реконструкции в Коврове "Партизанской деревни" победил в конкурсе "Мы помним! Мы гордимся!"Работа набрала 98 баллов из ста возможных, и заняла первое место в своей номинации.Историческая реконструкция, иллюстрирующая картины быта военнослужащих красной армии и партизан, прошла еще в майские праздники. В ней приняли участие больше ста человек, в основном - выпускники старших классов школ Коврова. Собственно, о них ролик и рассказывает.Любопытна и сама локация съемки. "Партизанская деревня" у поселка Пакино - это памятник народному сопротивлению оккупации. Ее соорудили военные три года назад. Прямо в лесу построили блиндажи, землянку-штаб, окопы-секреты, сторожевые вышки. Все - с полной исторической достоверностью, чтобы гости полевого госпиталя могли проникнуться атмосферой и больше узнать о роли партизанского движения в годы войны.В прифронтовом Коврове, кстати, формировался свой отряд, а для его усиления даже построили бронепоезд "Ковровский большевик".