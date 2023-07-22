Два дорогостоящих аппарата не работали с февраля этого года

Прокуратура вынудила Муромскую ЦРБ привести в рабочее состояние дорогостоящее оборудование.Как сообщается на сайте ведомства, в 2022 году больница закупила два комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД общей стоимостью почти 600 тысяч рублей.Проработало оборудование с ноября 2023 года по февраль 2023. В феврале из-за неисправности аппараты вышли из строя, закупать детали и чинить их в больнице не торопились.В июне в ЦРБ визит с проверкой нанесли прокуроры и внесли главному врачу представление. Сейчас исследования на оборудовании возобновлены, а двое виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.