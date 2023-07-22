Во Владимире пройдёт международный фестиваль «Театр. Территория единения». С 14 по 21 августа во...

Во Владимире пройдёт международный фестиваль «Театр. Территория единения».С 14 по 21 августа во Владимире уже в третий раз пройдёт международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Театр. Территория единения».В нём примут участие коллективы из России, Азербайджана, Израиля, Казахстана и Беларуси.Площадками фестиваля станут Центр культуры и искусства на Соборной, Владимирский областной дом работников искусств имени Тумаркина, а также сцена Молодежного театра высшей школы музыки и театра ВлГУ.Откроется фестиваль 14 августа спектаклем Владимирского театра драмы «Моя мать — секретарь ангела смерти». Это история о судьбе женщины, родители которой стали узниками фашистского контрационного лагеря смерти Освенцима. В главной роли — Анна Лузгина. Постановку можно будет увидеть в ОДРИ.А далее с полной программой фестиваля можно ознакомиться в официальной афише:15 августа, например, на сцене Центра культуры и искусства на Соборной свой спектакль покажет Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси. «День Благодарения» - остросоциальное произведение, в центре повествования которого наша соотечественница, оказавшаяся по ту сторону океана и как будто воплотившая пресловутую «американскую мечту».В этот же день Акмолинской областной русский драматический театр из Казахстана представит спектакль «Письма к папеньке». Что чувствует ребенок когда-то любимый, а потом брошенный и забытый отцом?16 августа выступит Азербайджанский театр юного зрителя и покажет спектакль «Контрабас».17 августа на сцене Центра культуры и искусства на Соборной театр-студия «Лица» из Израиля. Владимирской публике будет представлен спектакль «Робинзон и дама без собачки». Они встретились по интернету и познакомились на Морском вокзале, сблизились на литературной почве, но кто-то из двоих – преступник...Жители и гости Владимира смогут познакомиться с интересными и необычными постановками.Закроется фестиваль 21 августа на сцене ОДРИ спектаклем Владимирского театра драмы «Vозле синих Zвезд». Это монолог «обыкновенного россиянина». По ходу пьесы мы понимаем, что человек много пережил, служил в ВДВ, бывал в горячих точках, овдовел и много думал...Фото: https://vk.com/monofest33