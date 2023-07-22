Во Владимирской области прокуратура проверила строительство школы в городе Покрове. Напомним, в...

Во Владимирской области прокуратура проверила строительство школы в городе Покрове.Напомним, в Покрове идёт возведение школы на 1100 мест в рамках национального проекта «Образование».Известно, что контракт на сумму более миллиарда рублей заключен между МКУ «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области» и ООО «ООО «РэмстройГарант». И, увы, в течение 2022-2023 годов подрядной организацией неоднократно нарушались сроки исполнения работ. Лишь в 2023 году просрочка исполнения была допущена по 11 пунктам.«Сумма выставленных подрядчику пеней составила почти 950 000 рублей...» - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В связи с выявленными нарушениями прокурором района было внесено представление в адрес директора подрядной организации, которое находится на рассмотрении.И вот, на минувшей неделе прокурор Петушинского района - Василий Сигаев посетил строительство школы.Работу оценивал и глава города Покров - Денис Рогов, а также начальник МКУ «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района» Владимир Баранов. Присутствовали и представители подрядной организации ООО «РэмстройГарант».Сообщается, что в настоящее время на объекте работает 84 человека и 9 единиц техники.Завершение работ по строительству школы находится на контроле прокурора района.Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области, https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_33/mass-mediaЧитайте и смотрите также:Новую школу в городе Покрове должны сдать к сентябрю следующего года: https://vladtv.ru/society/134213/