Во Владимирской области растёт количество ДТП с участием диких животных. В 2023 году во...

Во Владимирской области растёт количество ДТП с участием диких животных.В 2023 году во Владимирской области было зарегистрировано 72 ДТП с дикими животными, сообщает региональная Госохотинспекция.Столкновения (ДТП) зарегистрированы на территории Суздальского, Гусь-Хрустального, Собинского, Киржачского и Муромского районов.«Постоянно увеличивающийся фактор антропогенного воздействия на животных (будь то изменение ландшафта обитания зверей - путём его застройки, вырубки лесов) может быть причиной неожиданного появления животного на проезжей части. Они выходят на дорогу как в сумерках, так и в дневное время. Животные стремительно выбегают на дорогу и оказываются на пути движущегося автомобиля. Предотвратить аварию может только водитель!» - предупреждают специалисты Госохотиспекции Владимирской области.Почему лоси выбегают на дорогу?Лось является, пожалуй, самым опасным животным для водителя из-за его частых появлений на дорогах, а также огромных габаритов. Взрослая особь весит (в среднем) 500 килограммов. При столкновении тяжелая туша падает на автомобиль, разбивая стекло и сминая крышу.Если лось не погибает. он начинает судорожно двигать копытами и рогами, пытаясь выбраться. Один мощный удар такого животного легко убьёт человека. В подобных случаях у водителей легковых автомобилей шансы выжить крайне малы.Очень часто неожиданное появление лосей на автодороге объясняется брачным периодом, когда у лосей — гон. Например, в августе. Самцы мало едят и много перемещаются в поисках самок. За ночь они могут пройти 50–70 километров, в том числе и выходя на автодороги.Эти животные часто выбегают на автотрассы и в мае, когда молодые особи начинают вести самостоятельный образ жизни. Ещё одна «волна» происходит в июне, когда плодится гнус, много мошек. Ну и бывают случаи зимой, когда дороги посыпают солью. Дело в том, что для лосей - это настоящее лакомство, вот они и выходят её слизывать.Подводя итог, можно сказать, что вероятность встретиться с этими дикими животными на автотрассе высока с мая по август.Что делать, если вы заметили на обочине или дороге лося (кабана, оленя, косулю)?1. Не пытайтесь «отогнать» дикое животное звуковым сигналом или морганием фар. Это, наоборот, может сильно испугать его. И реакции могут быть неожиданными.2. По возможности медленно остановитесь и включите аварийную сигнализацию. Продолжайте движение только... после ухода животного.3. Не пытайтесь контактировать с животным, не производите громких звуков, а в сумерках всегда используйте дальний свет.4. Всегда снижайте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», а также в тех местах, где лес плотно «прилегает» к краю автодороги.Это интересно!В Калужской области открытие реконструированного участка трассы «М-3», а вместе с ним и первого в стране «экодука» (моста, тоннеля) состоялось в сентябре 2016 года. Что это такое? Специальный мост для животных над проезжей частью, засыпанный растительным грунтом, с высаженными деревьями и кустарниками. На самом «экодуке» и на подходах к нему установлены шумозащитные экраны. Говорят, что аварии с участием диких животных там больше не происходят.О безопасности и «экодуке» во Владимирской областиМы уже сообщали, что во Владимирской области (на М-12, недалеко от Судогды) завершается строительство уникального проекта - «экодука» для зверей.Переход делается над скоростной магистралью в районе деревень Овсянниково и Кондряево Судогодского района. Это первый такой «зелёный коридор» во Владимирской области и второй - в России. Настоящее спасение от смертельных ДТП с участием животных!Известно, что уже собран железобетонный каркас платформы, которая нависает над дорогой.В первой половине августа (2023 года) «экодук» засадят деревьями и кустарниками.Мост обеспечит безопасное передвижение диких животных, он сконструирован с учётом естественного пути - миграции зверей. Хочется верить, что подобные «экодуки» будут появляться и на других участках автодорог Владимирской области. Это действительно может стать систематическим решением серьёзной проблемы.Фото: pxfuel.com; https://vk.com/wall-146364438_1065