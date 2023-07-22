Во Владимирской области реставрируют наличники усадьбы дворянского рода Танеевых. В доме-усадьбе...

Во Владимирской области реставрируют наличники усадьбы дворянского рода Танеевых.В доме-усадьбе Танеевых в Ковровском районе по нацпроекту "Культура" проводят ремонт оконных проёмов конца 19-го века. Наличники имеют многочисленные сколы, утрачены отдельные элементы. Дефекты есть и на рамах.Чтобы вписать современные окна в общий исторический вид усадьбы, новые наличники и рамы сделают из качественной древесины хвойных пород и сохранят их первоначальный вид. Они также будут окрашены в белый цвет.Вся партия Окон уже готова к установке. Работы закончатся в октябре 2023 года.