Во Владимирской области температурный фон будет на 2,5 градуса ниже многолетних значений. Погода...

Во Владимирской области температурный фон будет на 2,5 градуса ниже многолетних значений.Погода жителей Центральной России вновь не радует. Вместо июльского зноя — кратковременные дожди и невысокие температурные значения для этого времени года.«Да, конечно, не 16 градусов, но температурный фон на 2–2,5 градуса ниже многолетних значений...» - отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в своём телеграм-канале.Жителей Владимирской области в воскресенье (23 июля 2023 года) ожидает +18°C утром и до +20°C тепла днём. Прогнозируются дожди во всех городах региона. Вероятность осадков — 40%. Влажность воздуха — 80%. К ночи температура опустится до +14°C.Ветер — до 3 метров в секунду, юго-западный. Давление в течение дня: 743-745 мм. рт. ст.Кстати, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём официальном телеграм-канале заявил: «По предварительным прогнозам, финал июля ознаменуется потеплением, а август стартует с 30-градусной жары».Как говорится: «У природы нет плохой погоды». Наслаждаемся летом дальше! Пусть и «скачкообразно» с точки зрения температурных значений.Народный прогноз погоды на 23 июля 2023 года:«Ночная гроза — к хорошей (ясной) погоде на следующий день».«Если ранним утром на траве нет росы, а облака по небу плывут отдельными полосами, то в ближайшее время пойдет дождь».«Глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий - к ливню».Фото: pxfuel.com