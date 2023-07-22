Во Владимирской области жители Киржачского района спасли расстрелянного пса. Об этой жуткой...

Во Владимирской области жители Киржачского района спасли расстрелянного пса.Об этой жуткой истории рассказали жители деревни Корытово в телеграм-канале «Подслушано в Добром».Выяснилось, что кто-то поиздевался над собакой и выбросил её на обочину дороги у Арефино.Неравнодушны люди не оставили бездомного пса, а отвезли в ветеринарную клинику.В теле у собаки было обнаружено 20 пуль, выпущенных из пневматического оружия.Кабель (овчарка) чудом остался жив. Правда, из-за того, что пули попали в позвоночник, у пса были парализованы задние лапы.Как сообщают сами жители, нашедшие собаку, у кобеля наблюдается ещё и сильное истощение.Теперь спасители ищут очевидцев «расстрела».Уточняется, что коллективное обращение в полицию уже написано.Фото: https://t.me/podslushano_v_dodrom