Во Владимирской области жители Киржачского района спасли расстрелянного пса.
Об этой жуткой...
Во Владимирской области жители Киржачского района спасли расстрелянного пса.
Об этой жуткой истории рассказали жители деревни Корытово в телеграм-канале «Подслушано в Добром».
Выяснилось, что кто-то поиздевался над собакой и выбросил её на обочину дороги у Арефино.
Неравнодушны люди не оставили бездомного пса, а отвезли в ветеринарную клинику.
В теле у собаки было обнаружено 20 пуль, выпущенных из пневматического оружия.
Кабель (овчарка) чудом остался жив. Правда, из-за того, что пули попали в позвоночник, у пса были парализованы задние лапы.
Как сообщают сами жители, нашедшие собаку, у кобеля наблюдается ещё и сильное истощение.
Теперь спасители ищут очевидцев «расстрела».
Уточняется, что коллективное обращение в полицию уже написано.
Фото: https://t.me/podslushano_v_dodrom