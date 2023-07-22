Эксперт призвал не загорать с 11 утра до пяти вечера.

Эксперт призвал не загорать с 11 утра до пяти вечера.Жаркое лето в самом разгаре. Многие россияне покинули душные мегаполисы и отправились отдыхать на море, купаться, нырять с аквалангом и конечно, загорать на пляже. Увы, но далеко не все, греясь по лучами палящего солнца, соблюдают правила безопасности. А ведь вместе с загаром люди рискуют получить полноценные ожоги кожи и подпортить свое здоровья.Секрет безопасного загара в интервью радио Sputnik раскрыл дерматолог Станислав Арканников. Он подчеркнул, что солнечные ванные лишь при определенных условиях способны принести пользу человеку. Врач напомнил, что ультрафиолетовые лучи должны попадать на кожу в умеренных дозах.По словам эксперта, загорать на пляже в перовой половине дня можно только до 11 часов. Во второй половине дня принимать солнечные ванны рекомендуется не раньше пяти часов, уточняет портал "".Врач отметил, что в промежутке с 11 утра до пяти вечера риски получить солнечный ожог наиболее высокие. Однако если человек не может найти для загара на пляже иного времени, значит ему следует в обязательном порядке воспользоваться специальным кремом.Важно не только мазать кожу солнцезащитным кремом, но и заботиться о ней после приема загара. Дерматолог порекомендовал использовать увлажняющие питательные составы. Это позволит избежать шелушения кожи.