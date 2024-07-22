В 2024 году по федеральной программе в 33-м регионе капитально отремонтируют шесть школ.

В 2024 году по федеральной программе в 33-м регионе капитально отремонтируют шесть школ.Ход работ на парламентском контроле держит депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Одна из школ, вошедших в план ремонта на этот год, - школа №26 на ул. Горького в областном центре. В своём парламентарий рассказал, что ещё весной приехал в школу №26, оценил масштаб предстоящих работ. Осмотрел школу, пообщался с подрядчиком, преподавателями и родителями учеников.Ремонтные работы начали в апреле, завершить планируют в ноябре. На данный момент в здании завершены штукатурные работы, ряд помещений отделан плиткой. Сейчас устанавливают новые окна.Кроме того, на крыше поменяли железо, однако, как уточнил Алексей Говырин, часть работ шла в дождливую погоду. Из-за этого намок утеплитель. Менять его подрядчику придется за свой счёт. О проблеме депутат проинформировал городские власти.- Продолжаю держать на контроле, как идёт капремонт в школах области. Напомню, что за два года по Народной программе "Единой России", которую поддержал президент и сейчас реализует Минпросвещение, капитально отремонтировано более четырех тысяч школ по всей стране, - подчеркнул депутат.Напомним, что Владимирская область впервые вошла в программу капремонта. В ближайшие три года на средства федерального бюджета в регионе планируют провести капремонт 48 школ.