С 15 по 21 июля парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей. Это более чем на 200 тыс. больше, чем за аналогичную неделю прошлого года, заявили в Министерстве благоустройства региона.
С 15 по 21 июля парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей. Это более чем на 200 тыс. больше, чем за аналогичную неделю прошлого года, заявили в Министерстве благоустройства региона.
Как отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, в
Московской области в этот летний сезон для посетителей открыты около двух сотен
парков.
«На территории парков и лесопарков Московской области
функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей,
установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе
стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей
Московской области», – отметил Михаил Хайкин.
Отмечается, что наибольшая посещаемость парков в
Подмосковье была 20 июля – их посетили более 338 тысяч человек. В выходные дни
общее количество посетителей составило более 632 тысяч, в то время как в будние
дни среднее число посетителей составляло 250 тысяч.
Самыми посещаемыми парками Московской области на минувшей
неделе стали парк «Пехорка» (Балашиха), Парк Толстого (Химки), Центральный парк
в Пушкинском, парк «Сестрорецкий» (Клин) и парк Мира в Мытищах.
«Пехорку» посетили 88 тыс. жителей Подмосковья, Парк
Толстого – 56 тыс. жителей, Центральный парк в Пушкинском – 43 тыс. человек. По
40 тыс. человек провели время в парке «Сестрорецкий» и парке Мира.
Кроме того, карусели привлекли почти 21 тысячу посетителей,
а пляжи – 97 тысяч человек.
Работы по благоустройству парков и прогулочных зон
соответствуют задачам нацпроекта «Жилье и городская среда».