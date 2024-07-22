С 15 по 21 июля парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей. Это более чем на 200 тыс. больше, чем за аналогичную неделю прошлого года, заявили в Министерстве благоустройства региона.

С 15 по 21 июля парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей. Это более чем на 200 тыс. больше, чем за аналогичную неделю прошлого года, заявили в Министерстве благоустройства региона.Как отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, вМосковской области в этот летний сезон для посетителей открыты около двух сотенпарков.«На территории парков и лесопарков Московской областифункционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей,установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделестали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостейМосковской области», – отметил Михаил Хайкин.Отмечается, что наибольшая посещаемость парков вПодмосковье была 20 июля – их посетили более 338 тысяч человек. В выходные дниобщее количество посетителей составило более 632 тысяч, в то время как в будниедни среднее число посетителей составляло 250 тысяч.Самыми посещаемыми парками Московской области на минувшейнеделе стали парк «Пехорка» (Балашиха), Парк Толстого (Химки), Центральный паркв Пушкинском, парк «Сестрорецкий» (Клин) и парк Мира в Мытищах.«Пехорку» посетили 88 тыс. жителей Подмосковья, ПаркТолстого – 56 тыс. жителей, Центральный парк в Пушкинском – 43 тыс. человек. По40 тыс. человек провели время в парке «Сестрорецкий» и парке Мира.Кроме того, карусели привлекли почти 21 тысячу посетителей,а пляжи – 97 тысяч человек.Работы по благоустройству парков и прогулочных зонсоответствуют задачам нацпроекта «Жилье и городская среда».