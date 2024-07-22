До 10 лет тюрьмы грозит жителю Кольчугино, ударившему ножом своего нового знакомого
Кольчугинским...
До 10 лет тюрьмы грозит жителю Кольчугино, ударившему ножом своего нового знакомого
Кольчугинским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в мае 2024 года обвиняемый познакомился с жителем города Кольчугино, к которому вскоре переехали жить. Мужчины часто совместно распивали спиртное.
Вскоре обвиняемому показалось, что пока он спал, хозяин дома украл у него деньги и мобильный телефон, из-за чего между приятелями произошёл конфликт. Потерпевший отрицал факт кражи и, обидевшись, предложил гостю уйти из его дома, но тот, рассердившись, взял нож и ударил им в грудь жертвы. После чего, бросив орудие преступления, ушел из квартиры, не оказав при этом потерпевшему какой-либо помощи.
Пострадавший позвонил своей сестре, которая вызвала скорую помощь и полицию.
Вину мужчина признал полностью и заявил о намерении возместить потерпевшему причиненный вред.
Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд.
За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky