До 10 лет тюрьмы грозит жителю Кольчугино, ударившему ножом своего нового знакомого Кольчугинским...

До 10 лет тюрьмы грозит жителю Кольчугино, ударившему ножом своего нового знакомогоКольчугинским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в мае 2024 года обвиняемый познакомился с жителем города Кольчугино, к которому вскоре переехали жить. Мужчины часто совместно распивали спиртное.Вскоре обвиняемому показалось, что пока он спал, хозяин дома украл у него деньги и мобильный телефон, из-за чего между приятелями произошёл конфликт. Потерпевший отрицал факт кражи и, обидевшись, предложил гостю уйти из его дома, но тот, рассердившись, взял нож и ударил им в грудь жертвы. После чего, бросив орудие преступления, ушел из квартиры, не оказав при этом потерпевшему какой-либо помощи.Пострадавший позвонил своей сестре, которая вызвала скорую помощь и полицию.Вину мужчина признал полностью и заявил о намерении возместить потерпевшему причиненный вред.Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд.За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky