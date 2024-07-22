Частные перевозчики обновляют автопарк. 15 МАЗов выйдут на линию до конца лета. Машинами относительно новых моделей обзавелись две компании, которые хранят транспорт на одном депо – «РТС»,

Частные перевозчики обновляют автопарк. 15 МАЗов выйдут на линию до конца лета. Машинами относительно новых моделей обзавелись две компании, которые хранят транспорт на одном депо – «РТС», обсуживающая маршруты 6С, 12С и 32, а также организация «ЕвроТрансВладимир плюс», которая взяла на себя 17-й и 22-й. Бека Белкания, соруководитель транспортных компаний «РТС» и «ЕвроТрансВладимир плюс» Были