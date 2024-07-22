В Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге — экспозиция, посвященная неофициальному искусству Северной столицы. Здесь показывают коллекцию "Товарищества "Свободная культура" ("Пушкинская-10"), которую в прошлом году передали в дар ЦВЗ.

"Пушкинская-10" — арт-сквот, возникший после расселения дома под капитальный ремонт на одноименной улице. С 90-х это место облюбовали независимые художники, музыканты и другие представители андерграунда. Со временем они объединились в "Товарищество "Свободная культура", которое в 2023-м передало Манежу свою коллекцию. Это собрание стало поводом для выставки.Экспозиция оформлена ярко: посетители попадают в красное пространство с белыми кругами. Это цвета флага сообщества, созданного художником Андреем Хлобыстиным. Выставка заполнена контейнерами, каждый из них рассказывает об определенной творческой группировке. За основу архитектурного решения взят образ "Ковчега XXI века", который придумали художники Юлий Рыбаков и Сергей Ковальский.На выставке в Манеже представлено более 400 работ: живопись, графика, скульптуры, арт-объекты, фотографии, звуковые инсталляции. Экспонаты часто собирали стихийно, отсюда — многообразие жанров, техник и авторов независимого городского искусства.Рядом с работами ленинградского андерграунда 60-х — представители нонконформизма 70-80-х. Зрители увидят, как с каждым десятилетием менялись смыслы и стили художников.В 90-е — острая реакция на экзистенциальные кризисы времени, а в нулевые —новые арт-практики.В залах Манежа показаны работы более 200 авторов. Среди них — Владимир Духовлинов, Рихард Васми, Юрий Нашивочников, Геннадий Устюгов, Анатолий Басин, Николай Сажин, Сергей Ковальский, Тимур Новиков, Евгений Орлов и другие.На выставке есть своя стилизованная Пушкинская улица, сквер и памятник поэту. Таким образом дизайнеры воссоздают реальное городское пространство, где расположен арт-центр.Экспозиция разбита на несколько блоков, напоминающих грузовые контейнеры. Каждый посвящен той или иной арт-группировке. Свой бокс есть у Арефьевского круга, Газаневщины, ТЭИИ, круга Стерлигова, "Митьков" и других объединений."Для Манежа этот выставочный проект — начало работы по изучению и сохранению уникального собрания из более чем 5000 работ, переданных "Товариществом "Свободная культура" в дар нашему музею. На примере этой коллекции можно наблюдать многообразие художественной, перформативной, музыкальной жизни нашего города", — отметила директор Центрального выставочного зала "Манеж" Анна Ялова."Пушкинская-10" была местом притяжения людей всех творческих направлений — там регулярно проводили концерты, встречи, лекции и перформансы. Это нашло отражение и в выставочной программе Манежа. Для посетителей запланированы арт-медиации, экскурсии, детские и взрослые фотолаборатории, инклюзивная программа.Особое внимание — музыкальному сопровождению. В выставочных залах можно услышать рок, джаз, импровизации и экспериментальные композиции. Программа была сформирована под руководством арт-директора Музея звука Дмитрия Шубина.Фирменный стиль выставки — красно-белый горошек — можно увидеть и за пределами здания. Две уличные арт-инсталляции установлены перед входом в "Охта Молл" и на площади у западного фасада Манежа. Они сюжетно продолжают экспозицию.Выставка "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века" открыта до 8 сентября.