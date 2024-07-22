Балерина Анастасия Волочкова отбивается от критиков.

Балерина Анастасия Волочкова отбивается от критиков.Каждая публикация Анастасии Волочковой в популярной социальной сети активно обсуждается публикой. Поведение балерины на некоторых кадрах вызывает у народа вопросы. Они подозревают, что артистка слишком часто пребывает в нетрезвом состоянии, не стесняясь при этом позировать и говорить что-то на камеру.Например, недавние видео и фото Волочковой, сделанные на некой базе отдыха, снова пристально рассмотрели злопыхатели, которые осыпали артистку едкими комментариями. Та в очередной раз не выдержала наплыва хейтеров, поэтому разразилась гневной тирадой."Кам вам не стыдно?! Осуждать меня", – написала танцовщица в новой публикации.Она не понимает, за что народ ее критикует. По мнению Волочковой, она вольна проводить время так, как считает нужным, и посторонним людям до этого не должно быть никакого дела. Кроме того, Анастасия полагает, что имеет право немного расслабиться, поскольку много времени посвящает творчеству."Я отдыхаю, как хочу!" – заявила знаменитость.Также Анастасия Волочкова упомянула приму-балерину Большого театра СССР Майю Плисецкую. 48-летняя танцовщица уверена, что покойная артистка охраняет ее.